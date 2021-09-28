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Овечкин презентовал болельщикам «Вашингтона» клубного щенка по кличке Бисквит

Овечкин презентовал болельщикам «Вашингтона» клубного щенка по кличке Бисквит
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36-летний звёздный российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в рамках клубного мероприятия представил болельщикам «столичных» нового клубного щенка лабрадора по кличке Бисквит. Об этом пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Данная акция была организована в сотрудничестве с компанией America’s VetDogs, которая предоставляет служебных собак нуждающимся и людям с ограниченными возможностями. Отмечается, что спустя некоторое время собака будет возвращена ветеринарной службе для исполнения своих обязанностей в помощи людям.

«Я Бисквит — официальный щенок «Вашингтон Кэпиталз»! Как и ваш старый друг по кличке Капитан, я буду проходить обучение в роли служебной собаки. Я люблю играть с шайбами (бисквитами) и клюшками, с нетерпением жду встречи со всеми вами», — гласит публикация в «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» «Вашингтона».

Публикация доступна в «инстаграме» «Вашингтона».

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