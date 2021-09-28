Овечкин презентовал болельщикам «Вашингтона» клубного щенка по кличке Бисквит

36-летний звёздный российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в рамках клубного мероприятия представил болельщикам «столичных» нового клубного щенка лабрадора по кличке Бисквит. Об этом пресс-служба клуба в «Инстаграме».
Данная акция была организована в сотрудничестве с компанией America’s VetDogs, которая предоставляет служебных собак нуждающимся и людям с ограниченными возможностями. Отмечается, что спустя некоторое время собака будет возвращена ветеринарной службе для исполнения своих обязанностей в помощи людям.
«Я Бисквит — официальный щенок «Вашингтон Кэпиталз»! Как и ваш старый друг по кличке Капитан, я буду проходить обучение в роли служебной собаки. Я люблю играть с шайбами (бисквитами) и клюшками, с нетерпением жду встречи со всеми вами», — гласит публикация в «Инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» «Вашингтона».
Публикация доступна в «инстаграме» «Вашингтона».
- 28 сентября 2021
-
04:30
-
04:14
-
03:55
-
03:21
-
03:05
- 27 сентября 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:41
-
23:28
-
23:23
-
23:16
-
23:08
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:26
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:57
-
21:43
-
21:41
-
21:34
-
21:27
-
21:23
-
21:20
-
21:15