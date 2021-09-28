«Сент-Луис» обыграл «Даллас» в овертайме в предсезонке, у Бучневича – 1+1

В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» в овертайме обыграл «Даллас Старз» со счётом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич и Сэм Анас. Также Бучневич записал на свой счёт результативную передачу. Россиянин провёл на льду 18.51 и заработал показатель полезности «+1». В составе «Старз» единственный гол забил Райли Тафте.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний Бучневич принял участие в 54 встречах, в которых набрал 48 очков: забросил 20 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «+12». Тот сезон стал самым результативным в карьере форварда. Напомним, хоккеист выступал за «Рейнджерс» с сезона-2016/17. Это был единственный клуб Бучневича в НХЛ.
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», она пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
- 28 сентября 2021
-
06:00
-
05:57
-
04:54
-
04:41
-
04:30
-
04:14
-
03:55
-
03:21
-
03:05
- 27 сентября 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:41
-
23:28
-
23:23
-
23:16
-
23:08
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:26
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:57
-
21:43
-
21:41
-
21:34