«Сент-Луис» обыграл «Даллас» в овертайме в предсезонке, у Бучневича – 1+1

В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» в овертайме обыграл «Даллас Старз» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич и Сэм Анас. Также Бучневич записал на свой счёт результативную передачу. Россиянин провёл на льду 18.51 и заработал показатель полезности «+1». В составе «Старз» единственный гол забил Райли Тафте.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний Бучневич принял участие в 54 встречах, в которых набрал 48 очков: забросил 20 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «+12». Тот сезон стал самым результативным в карьере форварда. Напомним, хоккеист выступал за «Рейнджерс» с сезона-2016/17. Это был единственный клуб Бучневича в НХЛ.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», она пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».