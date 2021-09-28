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«Кто был никем, тот станет всем». Плющев — о назначении Жамнова тренером сборной России

«Кто был никем, тот станет всем». Плющев — о назначении Жамнова тренером сборной России
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею.

«Что ни день, то новости. В своё время Жамнов был в сборной, в штабе команды на Олимпиаде. Есть какой-то опыт, если он считает, что этого достаточно, то ради бога. Фёдоров тоже никогда не работал главным, однако он же принял легендарный клуб, считает, что всё это нормально. Сейчас тенденция такая: «Кто был никем, тот станет всем». Жамнов был в составе сборной на Олимпиаде в Пхенчхане, возможно, это сыграло свою роль», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.

Ранее стало известно, что в штаб Жамнова войдут Олег Знарок и Валерий Брагин. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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