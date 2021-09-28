Жамнов — об игроках НХЛ в сборной: заслуг за прошлые победы в команде нет

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал об отношениях с игроками из НХЛ, опыте в качестве главного тренера и проблемах с центрфорвардами в национальной команде.



«Не смущает, что ранее никогда не работал именно главным тренером? Всегда когда-то надо начинать. А тренерский опыт у меня действительно солидный.



Я – авторитетный человек для игроков НХЛ, все звёзды прекрасно меня знают? Это хорошо, что мы с хоккеистами из НХЛ на одной волне. Я и мой тренерский штаб будем следить за каждым кандидатом, смотреть и изучать, кто и в какой форме находится. Ведь те же травмы тоже нельзя исключать. В сборную России поедет тот, кто сильнее. Заслуг за прошлые победы в сборной нет. Нужно жить сегодняшним днём.



Серьёзные проблемы с центральными нападающими? Да, определённые проблемы есть, но ведь и в КХЛ хватает сильных ребят, за которыми мы тоже обязательно будем следить. Пробовать их на Евротурах, анализировать и работать со всеми», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.