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Жамнов — об игроках НХЛ в сборной: заслуг за прошлые победы в команде нет

Жамнов — об игроках НХЛ в сборной: заслуг за прошлые победы в команде нет
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал об отношениях с игроками из НХЛ, опыте в качестве главного тренера и проблемах с центрфорвардами в национальной команде.

«Не смущает, что ранее никогда не работал именно главным тренером? Всегда когда-то надо начинать. А тренерский опыт у меня действительно солидный.

Я – авторитетный человек для игроков НХЛ, все звёзды прекрасно меня знают? Это хорошо, что мы с хоккеистами из НХЛ на одной волне. Я и мой тренерский штаб будем следить за каждым кандидатом, смотреть и изучать, кто и в какой форме находится. Ведь те же травмы тоже нельзя исключать. В сборную России поедет тот, кто сильнее. Заслуг за прошлые победы в сборной нет. Нужно жить сегодняшним днём.

Серьёзные проблемы с центральными нападающими? Да, определённые проблемы есть, но ведь и в КХЛ хватает сильных ребят, за которыми мы тоже обязательно будем следить. Пробовать их на Евротурах, анализировать и работать со всеми», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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