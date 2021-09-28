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В московском «Динамо» отреагировали на ситуацию с Олегом Знарком и сборной России

В московском «Динамо» отреагировали на ситуацию с Олегом Знарком и сборной России
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Московское «Динамо» в ироничной форме отреагировало на ситуацию вокруг назначения тренера сборной России по хоккею.

Твиттер-аккаунт бело-голубых выложил картинку с Человеком-пауком и подписью: «Назначение Олега Знарка в сборную России/Назначение Олега Знарка в ХК «Динамо» Москва».

Напомним, в пятницу, 24 сентября, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что российскую команду повезёт на Олимпиаду в Пекин Олег Знарок, однако накануне Третьяк отказался от своих слов, сообщив, что контракт с тренером ещё не подписан.

Сегодня, 28 сентября, было объявлено, что экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером сборной России по хоккею Алексея Жамнова. Знарок и бывший наставник российской команды Валерий Брагин выступят в качестве консультантов. Также к тренерскому штабу могут присоединиться Сергей Гончар и Сергей Зубов.

Олег Знарок — самый несчастный человек года. Его уже дважды прокатили с работой! Олег Знарок — самый несчастный человек года. Его уже дважды прокатили с работой!
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