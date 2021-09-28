Олег Знарок — самый несчастный человек года. Его уже дважды прокатили с работой!

Главным тренером сборной России Знарок пробыл всего три дня. Нечто похожее с ним уже произошло в этом году — в московском «Динамо».

58-летний Олег Знарок является одним из самых титулованных тренеров в истории отечественного хоккея. За плечами специалиста победа со сборной России на Олимпийских играх 2018 года, а также три титула обладателя Кубка Гагарина, причём добытые с двумя разными клубами – московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017). Также Олег Валерьевич привёл сборную России к победе на чемпионате мира 2014 года. Однако в 2021-м Знарка можно смело называть самым несчастным человеком года.

Неудачи заслуженного тренера начались с вылета его «Спартака» из розыгрыша Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф КХЛ красно-белые проиграли ЦСКА (0-4), после чего Знарок покинул должность главного тренера. Однако впереди олимпийского чемпиона ждало куда более сильное разочарование. В услугах освободившегося тренера невероятно сильно был заинтересован его бывший клуб – московское «Динамо».

Знарок по сей день остаётся самым успешным тренером «Динамо» в истории КХЛ. И возвращение тренера в стан бело-голубых лежало на поверхности, ведь с момента ухода в 2014 году Знарка из «Динамо» московский клуб не добился ни одного титула, не считая бронзовых медалей 2020 года и побед на предсезонных турнирах. 5 апреля специалист прилетел в Москву на финальную часть переговоров с высшим руководством «Динамо». Тем же вечером появилась информация, что переговоры прошли успешно – и Знарку предложено подписать двухлетний контракт.

Казалось, что олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина уже нашёл новую работу после ухода из «Спартака». Но на следующий день взорвалась информационная бомба – в последний момент руководство «Динамо» наложило вето на заключение контракта с тренером. По моей информации, об окончательном решении специалисту сообщили по телефону, когда он находился в одном из отелей столицы в ожидании визита генерального директора «Динамо» для заключения контракта. В стане бело-голубых передумали и сделали ставку на Алексея Кудашова.

Потерявший только что найденную работу Знарок отправился в Латвию, где провёл свой отпуск в окружении семьи. В конце августа Олег Валерьевич на неформальной основе присоединился к тренерскому штабу сборной Латвии, которая проводила домашний этап отбора на Олимпийские игры 2022 года. Латвийской командой на тренерском мостике руководил его многолетний помощник Харийс Витолиньш, а сам Знарок с наушником в ухе размещался на трибунах «Арены-Риги». С верхотуры специалист подсказывал своему верному соратнику – и подобный альянс принёс сборной Латвии успех – команда завоевала вожделенную путёвку в Пекин.

В столицу Китая Знарок и Витолиньш должны были отправиться уже параллельными курсами. В начале сентября появилась информация, что Олег Валерьевич должен в том или ином качестве войти в тренерский штаб сборной России на главном турнире четырёхлетия. А в минувшую пятницу президент ФХР Владислав Третьяк прямым текстом сказал, что Знарок будет главным тренером нашей национальной команды в Пекине. Всё? Тренера можно поздравлять с назначением? Именно так и поступили многие российские хоккеисты, в том числе капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв.

«Олег Валерьевич выигрывал Олимпиаду и чемпионат мира. Он – молодец, желаю ему только удачи. У нас хорошие отношения, я ему написал и поздравил с этим событием. Работы у него теперь предостаточно, после отдыха вдоволь насмотрится хоккея», – сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Но не зря говорят: «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса». Накануне Третьяк вышел на пресс-подход в Музее хоккея и на голубом глазу заявил журналистам, что ни о каком назначении Знарка Федерации хоккея России не объявляла. Справедливости ради ФХР действительно не объявляла о контракте с Олегом Валерьевичем, а Третьяк в Санкт-Петербурге лоббировал почву под возможным назначением тренера. Кандидатура Знарка не устроила определённые силы в российском хоккее, и назначение было отменено. А сегодняшним утром появилась официальная информация, что экспертный совет ФХР рекомендовал назначить на пост главного тренера Алексея Жамнова.

Того самого Жамнова, который ассистировал Знарку во время Кубка мира – 2016, Олимпиады-2018 и в весеннем плей-офф в «Спартаке». Что касается самого Знарка, то он всего за полгода практически аналогичным образом потерял сначала пост главного тренера в московском «Динамо», а затем и в сборной России.

Да, формально он получил должность консультанта в национальной команде. Но кажется, что в ФХР таким образом просто пытаются сохранить лицо в отношениях с тренером. Должность консультанта является настолько формальной, что её до сих пор занимает и Кудашов, полностью сейчас погружённый в дела своего «Динамо».