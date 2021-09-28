РУСАДА дисквалифицировало экс-защитника сборной России Маркова на 1,5 года

Бывший защитник сборной России и «Монреаля» Андрей Марков дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на 1,5 года.



Как сообщает официальный сайт организации, дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Маркова Андрея (вид спорта – хоккей) на 18 месяцев за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 29 июня 2021 года.



Марков завершил карьеру игрока в апреле 2020 года. Он вошёл в тренерский штаб «Витязя» в мае 2021 года, но 1 июля стало известно, что его не будет в клубе.



В июле было объявлено о дисквалификации Маркова на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Экс-защитник не сможет работать тренером на протяжении всего срока.