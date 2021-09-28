РУСАДА дисквалифицировало экс-защитника сборной России Маркова на 1,5 года
Поделиться
Бывший защитник сборной России и «Монреаля» Андрей Марков дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на 1,5 года.
Как сообщает официальный сайт организации, дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Маркова Андрея (вид спорта – хоккей) на 18 месяцев за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 29 июня 2021 года.
Марков завершил карьеру игрока в апреле 2020 года. Он вошёл в тренерский штаб «Витязя» в мае 2021 года, но 1 июля стало известно, что его не будет в клубе.
В июле было объявлено о дисквалификации Маркова на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Экс-защитник не сможет работать тренером на протяжении всего срока.
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
15:48
-
15:42
-
15:25
-
15:13
-
14:56
-
14:24
-
14:11
-
13:35
-
13:25
-
13:15
-
13:06
-
12:43
-
12:18
-
12:13
-
12:01
-
12:00
-
11:38
-
11:34
-
11:20
-
11:06
-
11:03
-
10:57
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
08:56
-
08:30
-
08:18
-
06:00
-
05:57
-
04:54
Партнерский контент