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Сушинский — о назначении Жамнова: пока непонятное решение. Что могло произойти за два дня?

Сушинский — о назначении Жамнова: пока непонятное решение. Что могло произойти за два дня?
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Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера российской команды.

«Пока для меня это непонятное вообще решение. И почему в один день назначили Олега Знарка, в другой – не назначили? Что могло произойти за полдня, за два дня? Поэтому я не понимаю таких решений.

Как игрок Алексей Жамнов – отличнейший, как человек – тоже шикарный, как тренер – не знаю», – приводит слова Сушинского РЕН ТВ.

Сегодня, 28 сентября, было объявлено, что экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером сборной России по хоккею Алексея Жамнова. Знарок и бывший наставник российской команды Валерий Брагин выступят в качестве консультантов. Также к тренерскому штабу могут присоединиться Сергей Гончар и Сергей Зубов.

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