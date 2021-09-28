Сушинский — о назначении Жамнова: пока непонятное решение. Что могло произойти за два дня?

Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера российской команды.



«Пока для меня это непонятное вообще решение. И почему в один день назначили Олега Знарка, в другой – не назначили? Что могло произойти за полдня, за два дня? Поэтому я не понимаю таких решений.



Как игрок Алексей Жамнов – отличнейший, как человек – тоже шикарный, как тренер – не знаю», – приводит слова Сушинского РЕН ТВ.



Сегодня, 28 сентября, было объявлено, что экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером сборной России по хоккею Алексея Жамнова. Знарок и бывший наставник российской команды Валерий Брагин выступят в качестве консультантов. Также к тренерскому штабу могут присоединиться Сергей Гончар и Сергей Зубов.