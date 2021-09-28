Крикунов: Жамнов — идейный вдохновитель. Вести игру сборной будут Знарок, Брагин или Зубов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера олимпийской команды.
«Насколько я понимаю, Жамнов — это не кандидатура ФХР. Думаю, что Алексей Жамнов будет в этом штабе больше идейным вдохновителем, нежели именно будет вести игру команды. Да, у него большой НХЛовский опыт, он больше десяти лет там играл, был капитаном команды, но при этом он никогда не был главным тренером. Тут Олимпиада — главный турнир четырёхлетия. В штабе команды будут два маститых тренера: Олег Знарок и Валерий Брагин. Тактикой, схемами игры команды, думаю, будут непосредственно они заниматься. Уверен, что приглашённый Сергей Зубов, являвшийся одним из лучших российских защитников в НХЛ и уже имеющий опыт работы в трёх клубах КХЛ, — отличный выбор. Хочется пожелать штабу успешной работы», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
- 28 сентября 2021
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