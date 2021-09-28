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Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв рассказал, над чем работал во время летней подготовки

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв рассказал, над чем работал во время летней подготовки
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, на чём был сосредоточен во время летней подготовке к новому сезону Национальной хоккейной лиги, сообщает североамериканский журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

Россиянин рассказал, что летом был сфокусирован на работе над мощностью и точностью своего броска. Он хочет больше вовлекаться в атаку команды.

В 56 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона на счету Сергачёва четыре шайбы после 108 бросков. В победном для «Лайтнинг» плей-офф российский защитник не отличился ни разу, бросив по воротам 28 раз в 23 матчах.

Отметим, что личный рекорд Сергачёва составляет 10 заброшенных шайб в регулярном чемпионате и ещё три в плей-офф. Такое достижение защитник установил в сезоне-2019/2020.

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