Шипачёв стал вторым игроком в истории «Динамо» в КХЛ, набравшим пять очков за один матч

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе « ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

Нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв продлил свою результативную серию. 34-летний российский форвард набрал 5 очков: забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Таким образом, Шипачёв стал вторым игроком в истории «Динамо» в КХЛ, набравшим пять очков за один матч. Первым был защитник Мэт Робинсон. 8 января 2015 года в гостевом матче с «Авангардом» канадец забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Москвичи тогда крупно обыграли омичей — 7:3.