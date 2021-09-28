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Сорокин и Варламов — лучший вратарский тандем НХЛ по версии ESPN

Сорокин и Варламов — лучший вратарский тандем НХЛ по версии ESPN
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Интернет-портал ESPN составил рейтинг лучших вратарских бригад клубов Национальной хоккейной лиги. Этот рейтинг возглавил российский тандем «Нью-Йорк Айлендерс» Илья СорокинСемён Варламов.

На второй строчке расположилась вратарская бригада «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей ВасилевскийБрайан Эллиотт. Ещё один российский тандем Игорь ШестёркинАлександр Георгиев из «Нью-Йорк Рейнджерс» оказались на шестой строчке.

Лучшие вратарские бригады команд НХЛ по версии ESPN:

1. Илья Сорокин — Семён Варламов («Айлендерс»)
2. Андрей Василевский — Брайан Эллиотт («Тампа»)
3. Филипп Грубаэур — Крис Дриджер («Сиэтл Кракен»)
4. Дарси Кемпер — Павел Францоуз («Колорадо Эвеланш»)
5. Коннор Хеллебайк — Эрик Комри («Виннипег Джетс»)
6. Игорь Шестёркин — Александр Георгиев («Рейнджерс»)
...
9. Сергей Бобровский — Спенсер Найт («Флорида Пантерз»)
25. Антон Худобин — Брэйден Холтби/Джейк Эттингер/Бен Бишоп («Даллас Старз»)
26. Илья Самсонов — Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»)

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