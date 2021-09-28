Сорокин и Варламов — лучший вратарский тандем НХЛ по версии ESPN

Интернет-портал ESPN составил рейтинг лучших вратарских бригад клубов Национальной хоккейной лиги. Этот рейтинг возглавил российский тандем «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин — Семён Варламов.



На второй строчке расположилась вратарская бригада «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский — Брайан Эллиотт. Ещё один российский тандем Игорь Шестёркин — Александр Георгиев из «Нью-Йорк Рейнджерс» оказались на шестой строчке.



Лучшие вратарские бригады команд НХЛ по версии ESPN:



1. Илья Сорокин — Семён Варламов («Айлендерс»)

2. Андрей Василевский — Брайан Эллиотт («Тампа»)

3. Филипп Грубаэур — Крис Дриджер («Сиэтл Кракен»)

4. Дарси Кемпер — Павел Францоуз («Колорадо Эвеланш»)

5. Коннор Хеллебайк — Эрик Комри («Виннипег Джетс»)

6. Игорь Шестёркин — Александр Георгиев («Рейнджерс»)

...

9. Сергей Бобровский — Спенсер Найт («Флорида Пантерз»)

25. Антон Худобин — Брэйден Холтби/Джейк Эттингер/Бен Бишоп («Даллас Старз»)

26. Илья Самсонов — Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»)