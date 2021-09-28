Главный тренер московского «Динамо» объяснил уход из команды защитника Чайковски

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему клуб решил обменять защитника Михала Чайковски в «Сибирь».

«Я скажу так: каждый игрок должен занимать своё место. В топ-4 он не попадал, а на позиции пятого, шестого, седьмого защитников должны играть другие игроки. У нас есть плеяда молодых ребят, которые будут получать шансы. Я уже не раз говорил, что идёт омоложение «Динамо». Есть молодые хоккеисты, которым мы будем доверять. У нас есть «Динамо» (Санкт-Петербург), есть молодёжка — есть обойма», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, вчера, 28 сентября, московское «Динамо» обменяло защитника Михала Чайковски в «Сибирь» на денежную компенсацию. Хоккеист подписал двухлетний контракт с новосибирцами.