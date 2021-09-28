Немировски: когда я пришёл в «Торпедо», одним из первых решений было приглашение Жафярова

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал о прогрессе и перспективах нападающего Дамира Жафярова.
«Я искренне верю, что успех исходит от самого человека. Всегда найдутся люди, которые будут готовы помочь, а остальное зависит уже только самого себя. Есть достаточно людей — и не только я — которые помогли Дамиру Жафярову сначала вернуться, а потом выйти на другой уровень. Я знаю его очень давно; когда он приехал к нам, я подумал, что это не тот Дамир, которого я знал.
Потребовался почти целый год, чтобы увидеть проблески прежнего Дамира, а второй сезон получился тяжёлым. Команда играла не лучшим образом, он получил травму. Когда я пришёл в «Торпедо», одним из первых решений было пригласить его. Он стал работать усерднее, вкладывать больше усилий в тренировки и стремился стать лучше. Самодовольство — большая проблема, и дело не только в том, чтобы просто выйти и работать, работать, работать. В игре так много разных нюансов, на которые нужно обращать внимание, большая часть из них находится в области психологии. Нужно по-настоящему двигать себя и стремиться стать лучше каждый день», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.
- 28 сентября 2021
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