«Сан-Хосе» с Мельничуком уступил «Лос-Анджелесу» в предсезонке. Ткачёв набрал первое очко

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся предсезонный матч между клубами НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
За «Лос-Анджелес» забрасывали Джордан Спенс, Кейл Клаг, Остин Вагнер и Лиас Андерссон. В составе «Шаркс» отличились Тимо Майер и Брент Бёрнс.
25-летний российский нападающий «Кингз» Владимир Ткачёв, известный по выступлениям за СКА и уфимский «Салават Юлаев», провёл первый неофициальный матч в своей заокеанской карьере. Он провёл на льду 15 минут 45 секунд и отметился голевой передачей, завершив игру с показателем полезности «0».
Его соотечественник из «Сан-Хосе» вратарь Алексей Мельничук появился на льду на старте 3-го периода и сумел отразить 11 из 12 бросков по воротам.
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