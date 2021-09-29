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«Сан-Хосе» с Мельничуком уступил «Лос-Анджелесу» в предсезонке. Ткачёв набрал первое очко

«Сан-Хосе» с Мельничуком уступил «Лос-Анджелесу» в предсезонке. Ткачёв набрал первое очко
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся предсезонный матч между клубами НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

За «Лос-Анджелес» забрасывали Джордан Спенс, Кейл Клаг, Остин Вагнер и Лиас Андерссон. В составе «Шаркс» отличились Тимо Майер и Брент Бёрнс.

25-летний российский нападающий «Кингз» Владимир Ткачёв, известный по выступлениям за СКА и уфимский «Салават Юлаев», провёл первый неофициальный матч в своей заокеанской карьере. Он провёл на льду 15 минут 45 секунд и отметился голевой передачей, завершив игру с показателем полезности «0».

Его соотечественник из «Сан-Хосе» вратарь Алексей Мельничук появился на льду на старте 3-го периода и сумел отразить 11 из 12 бросков по воротам.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2021, среда. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Майер (Dahlen, Merkley) – 13:39' (5x5)   1:1 Spence (Dudas) – 25:40' (5x5)   1:2 Clague (Tkachev) – 39:15' (4x4)   1:3 Вагнер – 39:42' (4x4)   1:4 Андерссон (Иафалло) – 41:59' (5x4)   2:4 Бёрнс (Eklund, Гертл) – 45:47' (5x5)   3:4 Гертл (Eklund, Карлссон) – 59:19' (6x5)
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