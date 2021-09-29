Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин: всегда считал, что забивать важно даже в предсезонных матчах

Панарин: всегда считал, что забивать важно даже в предсезонных матчах
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин подвёл итоги предсезонного матча с «Бостон Брюинз», в котором забросил шайбу и оформил ассистентский дубль (3:2).

«Я много работаю над кардио и завершением атак, а также над передачами, которые вы видели сегодня. И я всегда считал, что забивать важно даже в предсезонных матчах. Если этого не делать, нельзя рассчитывать на победу в самом сезоне», – цитирует Панарина NY Post.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

Новость по теме
Гол и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в предсезонном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021