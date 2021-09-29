Панарин: всегда считал, что забивать важно даже в предсезонных матчах
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин подвёл итоги предсезонного матча с «Бостон Брюинз», в котором забросил шайбу и оформил ассистентский дубль (3:2).
«Я много работаю над кардио и завершением атак, а также над передачами, которые вы видели сегодня. И я всегда считал, что забивать важно даже в предсезонных матчах. Если этого не делать, нельзя рассчитывать на победу в самом сезоне», – цитирует Панарина NY Post.
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
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