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Шипачёв вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории московского «Динамо»

Шипачёв вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории московского «Динамо»
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Нападающий Вадим Шипачёв вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории московского «Динамо». 28 сентября в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» обыграло столичный «Спартак».

Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу команды Алексея Кудашова, а главным героем встречи стал капитан бело-голубых Вадим Шипачёв, который забросил шайбу и оформил ассистентский покер.

Это позволило Вадиму набрать 247-е очко за «Динамо» и выйти на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории бело-голубых, последовательно превзойдя результаты Петра Природина (244) и Анатолия Мотовилова (245). Следующей целью для Вадима является показатель Сергея Яшина (250).

Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (633), второе место занимает Анатолий Семёнов (303), топ-3 замыкает Владимир Юрзинов (275).

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