«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: стали известны составы команд на матч
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Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Шарыченков);
Панин — Мухамадуллин, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Бирюков — Зубарев, Тихонов — Хохряков — Башкиров;
Лисовец, Плэтт — Алалыкин — Амиров; Картаев.
«Автомобилист»:
Шикин (Галкин);
Трямкин — Блэкер, Белоусов — Да Коста — Макеев;
Гуркин — Зборовский, Принс — Спунер — Мэйсек;
Арзамасцев — Василевский, Бочаров — Кормье — Романцев;
Мыльников — Ситников, Хрипунов — Куликов — Жукенов.
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