«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: стали известны составы команд на матч

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и начнётся в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Салават Юлаев»:

Метсола (Шарыченков);

Панин — Мухамадуллин, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Бирюков — Зубарев, Тихонов — Хохряков — Башкиров;

Лисовец, Плэтт — Алалыкин — Амиров; Картаев.

«Автомобилист»:

Шикин (Галкин);

Трямкин — Блэкер, Белоусов — Да Коста — Макеев;

Гуркин — Зборовский, Принс — Спунер — Мэйсек;

Арзамасцев — Василевский, Бочаров — Кормье — Романцев;

Мыльников — Ситников, Хрипунов — Куликов — Жукенов.