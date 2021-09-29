Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: стали известны составы команд на матч

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: стали известны составы команд на матч
Комментарии

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Шарыченков);
Панин — Мухамадуллин, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Бирюков — Зубарев, Тихонов — Хохряков — Башкиров;
Лисовец, Плэтт — Алалыкин — Амиров; Картаев.

«Автомобилист»:

Шикин (Галкин);
Трямкин — Блэкер, Белоусов — Да Коста — Макеев;
Гуркин — Зборовский, Принс — Спунер — Мэйсек;
Арзамасцев — Василевский, Бочаров — Кормье — Романцев;
Мыльников — Ситников, Хрипунов — Куликов — Жукенов.

Новость по теме
Тихонов: в бригаде большинства «Салавата» все бросают лучше меня. Я стою на пятаке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021