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Мухамадуллин забил «Автомобилисту», мощно бросив от синей линии в «домик» вратарю

Мухамадуллин забил «Автомобилисту», мощно бросив от синей линии в «домик» вратарю
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» встречается с екатеринбуржским «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан. Счёт к началу второго периода — 1:0 в пользу подопечных Томи Лямся.

На 12-й минуте уфимцы получили возможность реализовать большинство после удаления Райана Спунера за задержку клюшкой Николая Кулёмина. В ходе атаки на последней минуте численного преимущества игроки «Салавата» разыграли шайбу, Сакари Маннинен отдал передачу на синюю линию Шакиру Мухамадуллину. Молодой защитник мощно бросил и вывел свою команду вперёд. Шайба влетела Дмитрию Шикину между щитков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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