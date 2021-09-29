«$ 1870 за расизм?!» «Донбасс» требует пересмотреть решение о санкциях игроку «Кременчука»

Хоккейный клуб «Донбасс» на официальной странице в «Твиттере» прокомментировал решение дисциплинарного комитета Украинской хоккейной лиги об обязательной дисквалификации на три матча и дополнительной дисквалификации на 10 матчей нападающего ХК «Кременчук» Андрея Денискина.
"$ 1870 за расизм?! За расистские действия в сторону игрока «Донбасса» Джейлена Смерека игрока «Кременчука» Андрея Денискина дисквалифицировали на три матча. Также Денискину дали 10 матчей дополнительной дисквалификации, которую можно выкупить за 1870$. Требуем пересмотра решения!" — говорится в сообщении.
Напомним, в матче 4-го тура УХЛ между «Кременчуком» и «Донбассом» на 36-й минуте встречи украинский форвард хозяев Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба.
- 29 сентября 2021
-
18:07
-
18:00
-
17:46
-
17:40
-
17:16
-
17:11
-
16:26
-
16:10
-
15:40
-
15:09
-
14:45
-
14:32
-
13:50
-
13:44
-
13:40
-
13:17
-
13:01
-
12:28
-
12:03
-
11:12
-
10:39
-
10:06
-
09:40
-
09:19
-
09:15
-
08:40
-
08:23
-
07:46
-
07:33
-
06:33
-
05:16
-
04:50
-
04:30
- 28 сентября 2021
-
23:54
-
23:36