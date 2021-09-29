«$ 1870 за расизм?!» «Донбасс» требует пересмотреть решение о санкциях игроку «Кременчука»

Хоккейный клуб «Донбасс» на официальной странице в «Твиттере» прокомментировал решение дисциплинарного комитета Украинской хоккейной лиги об обязательной дисквалификации на три матча и дополнительной дисквалификации на 10 матчей нападающего ХК «Кременчук» Андрея Денискина.

"$ 1870 за расизм?! За расистские действия в сторону игрока «Донбасса» Джейлена Смерека игрока «Кременчука» Андрея Денискина дисквалифицировали на три матча. Также Денискину дали 10 матчей дополнительной дисквалификации, которую можно выкупить за 1870$. Требуем пересмотра решения!" — говорится в сообщении.

Напомним, в матче 4-го тура УХЛ между «Кременчуком» и «Донбассом» на 36-й минуте встречи украинский форвард хозяев Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба.