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«$ 1870 за расизм?!» «Донбасс» требует пересмотреть решение о санкциях игроку «Кременчука»

«$ 1870 за расизм?!» «Донбасс» требует пересмотреть решение о санкциях игроку «Кременчука»
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Хоккейный клуб «Донбасс» на официальной странице в «Твиттере» прокомментировал решение дисциплинарного комитета Украинской хоккейной лиги об обязательной дисквалификации на три матча и дополнительной дисквалификации на 10 матчей нападающего ХК «Кременчук» Андрея Денискина.

"$ 1870 за расизм?! За расистские действия в сторону игрока «Донбасса» Джейлена Смерека игрока «Кременчука» Андрея Денискина дисквалифицировали на три матча. Также Денискину дали 10 матчей дополнительной дисквалификации, которую можно выкупить за 1870$. Требуем пересмотра решения!" — говорится в сообщении.

Напомним, в матче 4-го тура УХЛ между «Кременчуком» и «Донбассом» на 36-й минуте встречи украинский форвард хозяев Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба.

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