Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Йокерита» Йоэнсуу: не все хотят видеть победу финской команды в КХЛ

Игрок «Йокерита» Йоэнсуу: не все хотят видеть победу финской команды в КХЛ
Комментарии

Нападающий финского «Йокерита» Ессе Йоэнсуу поделился целями на сезон, а также высказал мнение о политике Континентальной хоккейной лиги.

«Не все хотят видеть победу финской команды в КХЛ. Есть доля правды в том, что политика преобладает над спортом, но нет смысла задумываться об этом. Мы должны верить в то, что делаем. Судейство улучшилось, и в целом КХЛ двигается вперёд.

Наша цель — провести лучший сезон «Йокерита». Если мы попадём в полуфинал, то цель только одна – чемпионство», — приводит слова Йоэнсуу Iltalehti.

Напомним, финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча команд должна состояться сегодня, 29 сентября, в 18:30 мск в Хельсинки.

В КХЛ прокомментировали эту ситуацию.

Новость по теме
В КХЛ объяснили недопуск шести игроков «Ак Барса» на матч с «Йокеритом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021