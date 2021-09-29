Игрок «Йокерита» Йоэнсуу: не все хотят видеть победу финской команды в КХЛ

Нападающий финского «Йокерита» Ессе Йоэнсуу поделился целями на сезон, а также высказал мнение о политике Континентальной хоккейной лиги.

«Не все хотят видеть победу финской команды в КХЛ. Есть доля правды в том, что политика преобладает над спортом, но нет смысла задумываться об этом. Мы должны верить в то, что делаем. Судейство улучшилось, и в целом КХЛ двигается вперёд.

Наша цель — провести лучший сезон «Йокерита». Если мы попадём в полуфинал, то цель только одна – чемпионство», — приводит слова Йоэнсуу Iltalehti.

Напомним, финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча команд должна состояться сегодня, 29 сентября, в 18:30 мск в Хельсинки.



В КХЛ прокомментировали эту ситуацию.