Игрок «Йокерита» Йоэнсуу: не все хотят видеть победу финской команды в КХЛ
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Нападающий финского «Йокерита» Ессе Йоэнсуу поделился целями на сезон, а также высказал мнение о политике Континентальной хоккейной лиги.
«Не все хотят видеть победу финской команды в КХЛ. Есть доля правды в том, что политика преобладает над спортом, но нет смысла задумываться об этом. Мы должны верить в то, что делаем. Судейство улучшилось, и в целом КХЛ двигается вперёд.
Наша цель — провести лучший сезон «Йокерита». Если мы попадём в полуфинал, то цель только одна – чемпионство», — приводит слова Йоэнсуу Iltalehti.
Напомним, финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча команд должна состояться сегодня, 29 сентября, в 18:30 мск в Хельсинки.
В КХЛ прокомментировали эту ситуацию.
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