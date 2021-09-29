«Йокерит» — «Ак Барс»: Норман забил гол из-за ворот после неудачной игры клюшкой Бобкова

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Йокерит» встречается с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Счёт к концу второго периода — 3:1 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 37-й минуте матча при счёте 2:1 в пользу финского клуба Йон Норман вошёл в зону казанцев и, находясь за воротами, сделал прострел в сторону ворот. Шайба попала в клюшку голкиперу «Ак Барса» Игорю Бобкову и, перелетев через его плечо, заскочила в ворота — 3:1.

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Напомним, финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».