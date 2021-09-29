Никита Тертышный забил СКА, находясь за воротами. Шайба попала в щиток Юханссона
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА встречается с челябинским «Трактором». Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Счёт к концу первого периода — 2:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
На 18-й минуте при счёте 1:0 в пользу челябинского клуба игроки «Трактора» после неудачной атаки санкт-петербуржских хоккеистов убежали «три в три». Томаш Гика отдал аккуратную передачу под ворота. Никита Тертышный проскочил мимо вратаря, но, уехав за лицевую, моментально сориентировался и бросил из-за ворот. Шайба от щитка Ларса Юханссона отправилась за линию ворот.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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