Никита Тертышный забил СКА, находясь за воротами. Шайба попала в щиток Юханссона

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА встречается с челябинским «Трактором». Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Счёт к концу первого периода — 2:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

На 18-й минуте при счёте 1:0 в пользу челябинского клуба игроки «Трактора» после неудачной атаки санкт-петербуржских хоккеистов убежали «три в три». Томаш Гика отдал аккуратную передачу под ворота. Никита Тертышный проскочил мимо вратаря, но, уехав за лицевую, моментально сориентировался и бросил из-за ворот. Шайба от щитка Ларса Юханссона отправилась за линию ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».