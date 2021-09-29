СКА заменил Юханссона на Аскарова после третьей пропущенной шайбы

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА встречается с челябинским «Трактором». Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Счёт к концу второго периода — 3:2 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

На 22-й минуте при счёте 2:0 в пользу челябинского клуба форвард Лукаш Седлак в быстрой атаке от левого борта сделал передачу к воротам. Томаш Гика чуть подработал шайбу для Никиты Тертышного, который замкнул пас на дальней штанги, оформив дубль.

После этого тренерский штаб СКА принял решение заменить шведского голкипера Ларса Юханссона на россиянина Ярослава Аскарова.

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