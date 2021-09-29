«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, всухую обыграв рижское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Рига-Арена» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

На 37-й минуте Йоонас Няттинен вывел череповецкую команду вперёд. Очки за результативные передачи на своей счёт записали Егор Морозов и Николай Тимашов. На 59-й минуте Егор Морозов забросил шайбу в пустые ворота.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» 1 октября в Хельсинки сыграет с «Йокеритом». Рижское «Динамо» 2 октября встретится с хабаровским «Амуром».