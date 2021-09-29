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«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, всухую обыграв рижское «Динамо»

«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, всухую обыграв рижское «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Рига-Арена» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2021, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Няттинен (Морозов, Тимашов) – 36:57' (5x5)   0:2 Морозов (Лишка, Пресс) – 58:38' (en)

На 37-й минуте Йоонас Няттинен вывел череповецкую команду вперёд. Очки за результативные передачи на своей счёт записали Егор Морозов и Николай Тимашов. На 59-й минуте Егор Морозов забросил шайбу в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» 1 октября в Хельсинки сыграет с «Йокеритом». Рижское «Динамо» 2 октября встретится с хабаровским «Амуром».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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