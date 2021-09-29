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«Локомотив» одержал вторую победу под руководством Никитина, уверенно обыграв «Витязь»

«Локомотив» одержал вторую победу под руководством Никитина, уверенно обыграв «Витязь»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл подмосковный «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2021, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Кудрявцев (Марченко, Буше) – 22:25' (5x5)   0:2 Шалунов (Буше) – 25:00' (5x5)   1:2 Одетт (Аалтонен) – 51:52' (5x4)   1:3 Алексеев (Иванов) – 56:54' (5x5)   1:4 Красковский (Полунин) – 57:35' (5x5)

На 23-й минуте Павел Кудрявцев вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Алексей Марченко и Рид Буше. На 25-й минуте Максим Шалунов с паса Рида Буше увеличил преимущество ярославцев. На 52-й минуте Даниэль Одетт отыграл одну шайбу. На это железнодорожники ответили голами Дениса Алексеева и Павла Красковского.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 2 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Локомотив» 3 октября примет «Барыс».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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