«Локомотив» одержал вторую победу под руководством Никитина, уверенно обыграв «Витязь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл подмосковный «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
На 23-й минуте Павел Кудрявцев вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Алексей Марченко и Рид Буше. На 25-й минуте Максим Шалунов с паса Рида Буше увеличил преимущество ярославцев. На 52-й минуте Даниэль Одетт отыграл одну шайбу. На это железнодорожники ответили голами Дениса Алексеева и Павла Красковского.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 2 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Локомотив» 3 октября примет «Барыс».
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