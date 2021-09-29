Н. Коваленко — о недопуске игроков «Ак Барса»: у финнов свои законы, это нормально

Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко подвёл итоги матча с «Йокеритом» (3:4 ОТ).
«Считаю, что хорошо провели игру, играли в три тройки. Первая половина матча получилась скомканной, потом начали не отбрасываться, играть с шайбой. Появились моменты, начали зарабатывать удаления и, самое главное, начали реализовывать.
Если честно, очень тяжело играть в три тройки. Ты не привык, всегда играешь в четыре звена, есть время и отдохнуть. На большинство и меньшинство у нас, в принципе, одни и те же люди выходят. Я всегда говорю, что это отговорки, что в три звена. Неважно, надо идти и играть, работать.
Не считаю, что эта ситуация несправедлива. У финнов свои законы, это нормально. В каждой стране свои законы, так получилось, что пять человек получили положительный тест. Мы соблюдали все нормы, сегодня не было раскатки.
Мой гол? Немного помню, если честно. Раскатились, как я и говорил, я считаю, все три звена очень хорошо провели игру, играли с шайбой, не отбрасывались. Ляма хороший отдал пас, так немного случайно получилось. Обыграл соперника и бросил. Удачно, можно сказать», — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 29 сентября 2021
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