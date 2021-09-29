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«Ак Барсу» из-за решения финских властей пришлось одевать полевого запасным вратарём

Курьёз в КХЛ: «Ак Барс» одел вторым вратарём полевого! Всё из-за решения финских властей
Елена Кузнецова
«Ак Барс» одел вторым вратарём полевого хоккеиста
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В Хельсинки не допустили на матч шестерых игроков казанцев. «Ак Барс» бился до конца и взял одно очко, а мог и выиграть.

Сезон новый, а проблемы старые, и сегодняшние новости из Хельсинки дали эффект дежавю. Финские власти не допустили шестерых игроков «Ак Барса» к матчу с «Йокеритом», так как они не соответствуют санитарному регламенту, принятому в Финляндии. Где-то мы это уже видели, не правда ли?

Год назад была точь-в-точь такая же ситуация, вплоть до количества недопущенных к матчу игроков. Муниципальные власти города Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против «Салавата Юлаева». Решением городских властей столицы Финляндии до матча допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.

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Тогда также всерьёз обсуждалась возможность переноса матча, но уфимцы, пусть и усечённым составом в три тройки и пять защитников, вышли на игру и достойно смотрелись на фоне полноценного состава соперника. Хоть и проиграли.

В этот раз выяснилось, что один из ПЦР-тестов делегации «Ак Барса» (чей именно, не уточняется) дал положительный результат, после чего главный санитарный врач Финляндии отстранил от игры всех, у кого не было либо прививки, либо достаточного количества антител.

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Среди них сразу два вратаря команды Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, а также защитник Кристиан Хенкель, нападающие Дмитрий Воронков, Джордан Уил и Пер Линдхольм. И если играть усечёнными звеньями можно, то без запасного вратаря – никак.

Можно снова распекать «Йокерит», который принялся за старое и снова начал самовольно решать, кому можно играть, а кому нет, но, если честно, не хочется. Финны находятся меж двух огней – с одной стороны, они работают в рамках правил КХЛ, с другой, не имеют права не подчиняться решениям финских властей.

В этой ситуации больше хочется встать и поаплодировать «Ак Барсу», который в такой непростой ситуации, когда жизнь подкидывает тебе одни лимоны, берёт и делает из них лимонад. СММ-команда казанцев в очередной раз продемонстрировала высший класс.

Вторым вратарём был заявлен 18-летний нападающий Дмитрий Кателевский, чей опыт в КХЛ насчитывает меньше шести минут. Его перевоплощение в голкипера было снято на видео и представлено миру под задорную песню YMCA, в частности, под строчки о том, что не стоит унывать. Действительно, когда бы ещё Кателевский смог получить такой необычный и запоминающийся опыт?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».

«Бешеная статистика вратаря Кателевского. 100% отбитых бросков в карьере (0 из 0), коэффициент надёжности − 0 (в среднем пропускает 0 голов за 60 минут игрового времени)», — с шутками и прибаутками продолжал «Ак Барс» в «Твиттере» после первого периода.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2021, среда. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Фриман (Пакаринен, Норман) – 07:13' (5x5)   1:1 Коваленко (Лямкин, Бобков) – 28:57' (5x5)   2:1 Фриман (Кивистё, О'Нилл) – 31:00' (5x5)   3:1 Норман (Лескинен, Скленичка) – 36:24' (5x5)   3:2 Кагарлицкий (Глухов, Юдин) – 44:50' (5x5)   3:3 Галимов (Коваленко, Бурмистров) – 57:54' (5x3)   4:3 Йоэнсуу – 63:56' (бул)

А игра началась с того, что в Хельсинки почти половину периода не могли запустить телетрансляцию. А когда всё-таки запустили, «Йокерит» тут же забил, причём слишком уж легко. Игорь Бобков явно мог сыграть понадёжнее в этой ситуации, но сделаем скидку на то, в каких условиях команда готовилась и выходила на этот матч, и на то, что сам Бобков не играл больше двух недель. «Йокерит» чаще атаковал, «Ак Барс» чаще удалялся, но до перерыва больше не пропустил, а во втором периоде Николай Коваленко взял игру на себя и сотворил настоящую красоту.

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Тут же «Йокерит» прибавил ещё, запер гостей в своей зоне и быстро ответил своей шайбой – Никлас Фриман оформил дубль. Тут к Бобкову уже никаких претензий – он играл по первому броску, но шайба была заблокирована, отскочила к Фриману, которому оставалось попасть в пустой угол. Под занавес периода финны забили и третью – шайба по причудливой траектории после броска Нормана из-за лицевой линии и рикошета от клюшки Бобкова бабочкой скакнула в ворота.

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В третьем периоде, по идее, «Ак Барс» должен был подустать, но наоборот, побежал вперёд с утроенными силами. Вскоре Дмитрий Кагарлицкий вернул интригу в игру, а «Йокерит» продолжал давать гостям шанс за шансом. За две с небольшим минуты до конца представилась идеальная возможность, когда в штрафбоксе оказались сразу два финских игрока. Коваленко отдал Галимову на пятачок — вынимай, Линдбек! Большинство, хромающее у «Ак Барса» на обе ноги, сработало в нужный момент.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».

В овертайме «Йокерит» заработал буллит, и Йоэнсуу великолепным образом его реализовал. «Ак Барс» проиграл, но главное – сделал это в борьбе, не сдавался ни на секунду и доставил немало проблем «Йокериту». Такое поражение в такой ситуации стоит, пожалуй, дороже победы. Казань легко переживёт потерю двух очков, зато какой мощный заряд командного духа подарила им эта игра!

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Теги Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Йокерит •••

Заглавное фото: twitter.com/hcakbars

Источник: «Чемпионат»

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