И. Воробьёв — о замене Олкинуоры с «Барысом»: три шайбы — уже прилично, на полпути

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Барысом» (4:3).

«Сложное начало матча. Рад, что ребята переломили ход встречи и выжали эту победу. Почему решили поменять Юхо? Три шайбы — уже прилично, на полпути, скажем так. Поменяли, чтобы взбодрить команду. Мы каждодневно работаем, как кто себя чувствует, общаемся с ребятами. Доверить матч сначала Юхо — это было не спонтанное решение, он был больше готов. Чибисов передерживает шайбу? Я даже требую, чтобы он её держал. Потому что он может и двоих на себя повесить, и сохранить шайбу. Будет ли ротация в линии обороны на следующую встречу? Надеюсь, что Пашнина мы увидим в следующем матче», — цитирует Воробьёва официальный сайт НХЛ на русском языке.