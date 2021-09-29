Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И. Воробьёв — о замене Олкинуоры с «Барысом»: три шайбы — уже прилично, на полпути

И. Воробьёв — о замене Олкинуоры с «Барысом»: три шайбы — уже прилично, на полпути
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Барысом» (4:3).

«Сложное начало матча. Рад, что ребята переломили ход встречи и выжали эту победу. Почему решили поменять Юхо? Три шайбы — уже прилично, на полпути, скажем так. Поменяли, чтобы взбодрить команду. Мы каждодневно работаем, как кто себя чувствует, общаемся с ребятами. Доверить матч сначала Юхо — это было не спонтанное решение, он был больше готов. Чибисов передерживает шайбу? Я даже требую, чтобы он её держал. Потому что он может и двоих на себя повесить, и сохранить шайбу. Будет ли ротация в линии обороны на следующую встречу? Надеюсь, что Пашнина мы увидим в следующем матче», — цитирует Воробьёва официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме
«Металлург» отыгрался с 1:3 в матче с «Барысом» и одержал восьмую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021