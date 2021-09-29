Брагин: решение выпустить Аскарова было общим, Ротенберг сказал ему: «Готовься, выходишь»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с «Трактором» (4:3 Б).

«Очень благодарен команде, выиграть матч с 0:3 — это дорогого стоит, молодцы. Играли до конца, поблагодарил бы болельщиков, которые гнали нас вперёд. Чувствовалась их энергетика. Хороший первый период от нас, просто две необязательные шайбы с рикошетов. Молодцы, продолжали играть, гнуть свою линию, рады такой победе. Моя 50-я победа со СКА? Я не слежу за этим, спасибо за поздравления.

С «Витязем» и сегодня первые периоды были разными. Мы неплохо первый период играли, просто необязательные рикошетные шайбы. Рад, что не сломались, играли дальше, гнули свою линию, выиграли. Это в первую очередь говорит, что у команды есть характер, в любой ситуации они бьются до конца, вытаскивают матчи.

Решение выпустить Аскарова было общим, просто Роман Борисович Ротенберг сказал ему: «Готовься, выходишь». Думаю, есть вероятность, что мы в ближайшее время снова увидим Аскарова.

Перевод Кузьменко в звено к Воробьёву и Галимову? Три линии очень здорово сыграли третий период с «Витязем», которые начинали этот матч, а эти игроки вошли. Изначально мы предполагали, что если ребята, которые не играли в прошлом матче, будут хорошо выглядеть, то пойдут изменения. Перевели Кузьменко обратно при счёте 3:3, потому что там уже играли сборные линии», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.