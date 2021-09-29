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Марченко — Аскарову перед буллитами: давай, старый. Их трясёт, они волнуются

Марченко — Аскарову перед буллитами: давай, старый. Их трясёт, они волнуются
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Нападающий СКА Кирилл Марченко подвёл итоги встречи с «Трактором» (4:3 Б), а также прокомментировал серию буллитов.

«Мой секрет на буллиты? Вратаря разбирал перед матчем. Серьёзно. У нас есть Никита Стариков и Саша Рассказов (видеоаналитики СКА. — Прим. «Чемпионата») есть, они помогают. Где-то подсказывают, как вратари играют. Я знал, что он дёргается, ведётся на первые ложные броски. Можно попробовать обыграть. Получилось. Второй уже спонтанный был, на кураже, не думая. Почему не получилось у коллег? Не знаю. В прошлой игре Марат [Хуснутдинов] забил, я — нет. В позапрошлой Вей забил, все остальные — нет. Каждый берёт на себя, забивает в отдельных матчах. Главное, что выиграли.

Что говорил Аскарову перед буллитами? Что он в порядке, лучший, чтоб он увереннее был. Ну, он и так был уверен, но всё равно надо его подбодрить. Говорил ему: «Давай, старый. Их трясёт, они волнуются». Не в обиду «Трактору», просто эмоциональный фон. С точки зрения команды он проявил хорошо себя в прошлом матче с «Витязем». В некоторых моментах подтащил, в конце овертайма отбил. Буллиты поймал, выходы в ноль поймал. Придаёт дополнительной уверенности нам и забирает её у соперника. Тоже немаловажный факт.

Нам дали выходные. Не буду раскрывать сколько. Хочется отдохнуть. Была серия, мы пять матчей сыграли через день. Надо ненадолго забыть о хоккее, расслабиться, с семьёй время провести. И заново в бой», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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