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Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в товарищеском матче с «Флоридой»

Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в товарищеском матче с «Флоридой»
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В предсезонном матче «Даллас Старз» дома уступил «Флориде Пантерз» в серии буллитов – 3:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэйсон Марчмент, Логан Хутско и Серрон Ноэль. Также Ноэль реализовал победный буллит. Российский нападающий Григорий Денисенко провёл на льду 16.06 и заработал показатель полезности «-1».

В составе «Далласа» голы забили Александр Радулов, Джейсон Робертсон и Джейми Бенн. Радулов провёл на площадке 19.36, его показатель полезности составил «0». Другой российский форвард «Старз» Денис Гурьянов за 17.30 на льду пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2021, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Marchment (Tippett, Луостаринен) – 03:20' (5x4)   0:2 Hutsko (Далпе, Bowlby) – 22:57' (5x5)   1:2 Radulov (Peterson, Сегин) – 26:55' (5x5)   2:2 Robertson (Сутер, Johnston) – 32:48' (5x4)   3:2 Бенн (Petrovic) – 34:07' (5x5)   3:3 Noel (Marchment, Луостаринен) – 59:16' (6x5)   3:4 Noel – 65:00' (ПБ)
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