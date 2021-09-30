Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в товарищеском матче с «Флоридой»

В предсезонном матче «Даллас Старз» дома уступил «Флориде Пантерз» в серии буллитов – 3:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэйсон Марчмент, Логан Хутско и Серрон Ноэль. Также Ноэль реализовал победный буллит. Российский нападающий Григорий Денисенко провёл на льду 16.06 и заработал показатель полезности «-1».

В составе «Далласа» голы забили Александр Радулов, Джейсон Робертсон и Джейми Бенн. Радулов провёл на площадке 19.36, его показатель полезности составил «0». Другой российский форвард «Старз» Денис Гурьянов за 17.30 на льду пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».