Шумаков: столкнулся с партнёром на тренировке — пришлось в Германию ехать на операцию

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков рассказал о травме, полученной на тренировке.

«Столкнулся с партнёром на тренировке, упал на руку. Потом не мог её поднять, сделали МРТ, отправили в Германию. Врачи сказали, что нужна операция. Пришлось ехать. Несчастный случай, но сказали, что я не смогу играть с таким плечом.



Конечно, и финансово, и морально в «Автомобилисте» мне помогли. Поняли ситуацию, и стали целенаправленно готовить меня к следующему сезону», – сказал Шумаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

После 12 игр «Автомобилист» набрал 13 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. Подопечные Билла Питерса одержали пять побед, ещё три очка набрали, уступив соперникам после овертайма или серии буллитов.