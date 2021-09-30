Шумаков: не знаю, считает ли Панин себя виноватым в том столкновении. Но извинения принёс

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков ответил на вопрос о том, считает ли защитник Григорий Панин себя виноватым в столкновении с Шумаковым.

«Повлиял ли как-то эпизод с Паниным на мой кризис в прошлом сезоне? Да нет, что эти травмы! Не первый раз, никто от них не застрахован. Уже знаю, как с этим справляться. Не покоробило ли, что никто из партнёров по «Авангарду» не вступился? Нет, этот эпизод вообще не беру во внимание. Было и было. Единственное, что тяжело было две недели дома с сотрясением лежать.



Да, Панин потом написал, извинился. Не знаю, считает ли он себя виноватым в том моменте, но извинения принёс», – сказал Шумаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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