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Вудкрофт: пять очков из шести – это отличный результат, я рад этому

Вудкрофт: пять очков из шести – это отличный результат, я рад этому
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

«Ожидали, что будет тяжелая игра. «Нефтехимик» – это хорошая, быстрая команда, которая умеет подстраиваться под соперника и удивлять его. Первый период прошёл довольно быстро: мы много контролировали шайбу, но не удавалось наносить достаточно бросков по воротам соперника. Обсудили это в перерыве, после чего звено Кемпе задало тон на вторую двадцатиминутку. Период получился ударным – Суворову и Усову удалось отличиться, что придало нам уверенность.

В третьем периоде оставалось лишь грамотно сыграть в обороне и довести дело до победы, что мы и сделали. Нам ещё есть над чем работать. Надеюсь, тот успех, которого мы добились в домашней серии матчей, поможет нам во время выездной серии.

Серия? Провели хороший матч со СКА, но не добились победного результата. Потом был не очень хороший матч с «Амуром», но мы забрали два очка.

Матч с «Нефтехимиком»? Играли с сильным соперником и показали хороший хоккей с нужным для нас результатом. Не позволили создать много моментов «Нефтехимику» и забросили шайбу в большинстве.

Пять очков из шести – это отличный результат. Я рад этому. Но есть еще моменты, которые необходимо улучшить в нашей игре. Мы довольны серией и, разумеется, продолжаем работать, чтобы улучшить нашу игру», – цитирует Вудкрофта официальный сайт минчан.

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