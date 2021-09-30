Защитник «Донбасса» высказался о дисквалификации украинского форварда «Кременчука»

Американский хоккеист ХК «Донбасс» Джейлен Смерек прокомментировал дисквалификацию форварда «Кременчука» Андрея Денискина за расистский скандал.



«Я даже не рассматриваю это как дисквалификацию. Это нельзя воспринимать всерьёз. Хоккеисты получают больше матчей штрафа за удар соперника клюшкой или глупый силовой приём. И это совершенно не похоже на хоккей. Это всё очень плохо.



Был ли это мой последний матч в чемпионате Украины? Я не уверен сейчас в этом. Я пытаюсь понять, как будет поступить правильнее. Мне нужно несколько дней, чтобы обдумать это", — приводит слова Смерека ESPN.



Напомним, дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги принял решение применить к Денискину дисциплинарные санкции, предусмотренные пунктом 27 части 1 раздела 4 Дисциплинарного кодекса – обязательную дисквалификацию на 3 матча и дополнительную дисквалификацию на 10 матчей.

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