Новичок СКА Робинсон прибыл в Санкт-Петербург

Защитник СКА Мэт Робинсон прилетел в Санкт-Петербург, сообщается в официальном телеграм-канале клуба.



Напонмим, ранее между армейцами и игроком было заключено соглашение на один сезон. За СКА Робинсон будет играть под 37-м номером.

С сезона-2013/2014 Робинсон играл в Континентальной хоккейной лиге. В его активе выступления за рижское и московское «Динамо», а также за ЦСКА. В 2018 году вместе со сборной Канады он завоевал бронзовые медали Олимпийских игр, а через год стал обладателем Кубка Гагарина. Робинсон — чемпион Норвегии, трижды участник Матча Звёзд КХЛ, самый полезный игрок сезонов-2015/2016 и 2019/2020. Всего в КХЛ защитник провёл 500 матчей, набрав 217 (71+146) очков при общем показателе полезности «+222».