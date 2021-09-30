Новичок СКА Робинсон прибыл в Санкт-Петербург
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Защитник СКА Мэт Робинсон прилетел в Санкт-Петербург, сообщается в официальном телеграм-канале клуба.
Напонмим, ранее между армейцами и игроком было заключено соглашение на один сезон. За СКА Робинсон будет играть под 37-м номером.
С сезона-2013/2014 Робинсон играл в Континентальной хоккейной лиге. В его активе выступления за рижское и московское «Динамо», а также за ЦСКА. В 2018 году вместе со сборной Канады он завоевал бронзовые медали Олимпийских игр, а через год стал обладателем Кубка Гагарина. Робинсон — чемпион Норвегии, трижды участник Матча Звёзд КХЛ, самый полезный игрок сезонов-2015/2016 и 2019/2020. Всего в КХЛ защитник провёл 500 матчей, набрав 217 (71+146) очков при общем показателе полезности «+222».
Новость по темеСергей Фёдоров прокомментировал переход Мэта Робинсона в СКА
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