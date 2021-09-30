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Форвард «Детройта» Врана получил травму плеча и пропустит минимум 4 месяца из-за операции

Форвард «Детройта» Врана получил травму плеча и пропустит минимум 4 месяца из-за операции
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Якуб Врана получил серьёзную травму плеча.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Джон Ниё, 25-летний чех перенесёт операцию. Как заявил главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл, Врана пропустит минимум четыре месяца.

Летом чешский форвард подписал новый контракт с клубом сроком на три года с кэпхитом $ 5,25 млн.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Врана принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 36 (19+17) результативных баллов при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. «Ред Уингз» первую игру проведут 14 октября дома с действующим чемпионом — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также Врана выступает за сборную Чехии, которая сыграет в одной группе со сборной России на Олимпийских играх 2022 года.

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