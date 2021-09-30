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«Куньлунь РС» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Московское «Динамо» обыграло в гостевом матче «Куньлунь», Галиев набрал три очка

Московское «Динамо» обыграло в гостевом матче «Куньлунь», Галиев набрал три очка
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Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с китайским «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».

На 3-й минуте игры счёт открыл нападающий хозяев Ян Ху, ему ассистировали Кристофер Сато и Райан Спроул. На 8-й минуте удвоил преимущество «Куньлуня» Тайлер Вонг, с передачи Брэндона Ипа.

На 12-й минуте одну шайбу в составе «Динамо» отыграл защитник Андрей Педан, поучаствовали в голевой атаке Егор Брызгалов и Михаил Фисенко. Сравнял счёт на 17-й минуте Станислав Галиев, результативная передача на счету Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова.

На 22-й минуте Эрик О’Делл отправил третью шайбу в ворота Джереми Смита, ассистенты – Андрей Сергеев и Артём Волков. На 25-й минуте восстановил равновесие в счёте Спенсер Фу после передачи от Люка Локхарта и Паркера Фу.

На 45-й минуте в ситуации «пять на три» вперёд подопечных Алексея Кудашова вывел Галиев, оформив дубль. Авторы голевой передачи – О’Делл и Шипачёв.

Заключительную шайбу на предпоследней минуте встречи в пустые ворота забросил Михаил Фисенко.

В следующем матче «Динамо» сыграет дома с «Барысом». Игра состоится завтра, 1 октября. «Куньлунь» в субботу, 2 октября, примет «Витязь».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Ху (Сето, Спроул) – 02:41' (5x5)   2:0 Вонг (Ип) – 07:08' (5x5)   2:1 Педан (Брызгалов, Фисенко) – 11:18' (5x5)   2:2 Галиев (Шипачёв, Войнов) – 16:10' (5x4)   2:3 О'Делл (Сергеев, Волков) – 21:36' (5x5)   3:3 Фу (Локхарт, Фу) – 24:10' (5x5)   3:4 Галиев (О'Делл, Шипачёв) – 44:09' (5x3)   3:5 Фисенко (Галиев, Войнов) – 58:43' (en)
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