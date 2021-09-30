Московское «Динамо» обыграло в гостевом матче «Куньлунь», Галиев набрал три очка

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с китайским «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».
На 3-й минуте игры счёт открыл нападающий хозяев Ян Ху, ему ассистировали Кристофер Сато и Райан Спроул. На 8-й минуте удвоил преимущество «Куньлуня» Тайлер Вонг, с передачи Брэндона Ипа.
На 12-й минуте одну шайбу в составе «Динамо» отыграл защитник Андрей Педан, поучаствовали в голевой атаке Егор Брызгалов и Михаил Фисенко. Сравнял счёт на 17-й минуте Станислав Галиев, результативная передача на счету Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова.
На 22-й минуте Эрик О’Делл отправил третью шайбу в ворота Джереми Смита, ассистенты – Андрей Сергеев и Артём Волков. На 25-й минуте восстановил равновесие в счёте Спенсер Фу после передачи от Люка Локхарта и Паркера Фу.
На 45-й минуте в ситуации «пять на три» вперёд подопечных Алексея Кудашова вывел Галиев, оформив дубль. Авторы голевой передачи – О’Делл и Шипачёв.
Заключительную шайбу на предпоследней минуте встречи в пустые ворота забросил Михаил Фисенко.
В следующем матче «Динамо» сыграет дома с «Барысом». Игра состоится завтра, 1 октября. «Куньлунь» в субботу, 2 октября, примет «Витязь».
- 30 сентября 2021
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