TSN: Мирошниченко и Юров — в топ-10 драфта НХЛ 2022 года

Инсайдер TSN Боб Маккензи представил список из топ-16 юниоров, которые будут доступны для выбора на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году.



Отметим, что в рейтинг попали два молодых российских игрока – Иван Мирошниченко (2-е место) и Данила Юров (8-е место).



Топ-10:



1. Шейн Райт («Кингстон», Хоккейная лига Онтарио);

2. Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ);

3. Брэд Ламберт («Ювяскюля», Финляндия);

4. Юрай Славковский (ТПС, Финляндия);

5. Конор Гики («Виннипег Айс», Западная хоккейная лига);

6. Логан Кули (Юниорская сборная США);

7. Мэттью Савой («Виннипег Айс», Западная хоккейная лига);

8. Данила Юров («Металлург», КХЛ);

9. Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия);

10. Давид Иржичек («Пльзень», Чехия).