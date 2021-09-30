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TSN: Мирошниченко и Юров — в топ-10 драфта НХЛ 2022 года

TSN: Мирошниченко и Юров — в топ-10 драфта НХЛ 2022 года
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Инсайдер TSN Боб Маккензи представил список из топ-16 юниоров, которые будут доступны для выбора на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году.

Отметим, что в рейтинг попали два молодых российских игрока – Иван Мирошниченко (2-е место) и Данила Юров (8-е место).

Топ-10:

1. Шейн Райт («Кингстон», Хоккейная лига Онтарио);
2. Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ);
3. Брэд Ламберт («Ювяскюля», Финляндия);
4. Юрай Славковский (ТПС, Финляндия);
5. Конор Гики («Виннипег Айс», Западная хоккейная лига);
6. Логан Кули (Юниорская сборная США);
7. Мэттью Савой («Виннипег Айс», Западная хоккейная лига);
8. Данила Юров («Металлург», КХЛ);
9. Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия);
10. Давид Иржичек («Пльзень», Чехия).

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