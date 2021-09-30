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Ерёменко – о рекорде московского «Динамо»: игра продолжается!

Ерёменко – о рекорде московского «Динамо»: игра продолжается!
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Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко рассказал о своём рекорде, а также об игре команды после встречи с «Куньлунем» (5:3).

«Честно говоря, даже и не думал о 251-й победе. Самое главное, что выиграли матч. Нет никаких особенных эмоций. Играем. Игра продолжается! Идём дальше, и это самое основное.

Мне показалось, что мы были чуть не готовы к первому периоду. «Куньлунь» полетел и быстро начал играть, а мы были чуть-чуть к этому не готовы. Но слава богу, что всё встало на свои места и мы выиграли игру.

Не думаю, что мы держали в голове два матча за два дня. Здесь нужно грамотно и рационально сыграть, распределить свои силы. Завтра будет тяжело, но если за счёт мастерства и опыт мы сможем хорошо сыграть, то у нас всё получится», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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