Ерёменко: Шипачёв – мозг московского «Динамо». Он всё время ищет что-то новое
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Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко поделился мнением о форварде клуба Вадиме Шипачёве.
«Слова Шипачёва про его гол после матча со «Спартаком»? Вадик постоянно спрашивает и интересуется. Он такой мозг и мозг команды, который всё время ищет что-то новое. И мы с ним обсуждаем какие-то моменты. Если у него что-то не получается, он подходит и спрашивает, и я могу что-то ему подсказать. Всё в процессе обсуждения», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
После 11 сыгранных матчей «Динамо» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 20 очков. В следующем матче бело-голубые сыграют дома с «Барысом». Игра состоится завтра, 1 октября. Начало — в 19:30 мск.
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