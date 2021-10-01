Берюбе — о Тарасенко: за лето было кое-что высказано, но сейчас он — часть «Сент-Луиса»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал ситуацию с российским форвардом клуба Владимиром Тарасенко.
«Не думаю, что его лояльность команде станет какой-либо проблемой. Если бы её не было, не думаю, что он приехал бы сюда за месяц до открытия лагеря, чтобы кататься с ребятами, заниматься с ними физподготовкой и вообще проводить вместе время. Разумеется, он чувствует себя частью нашей команды, как и на протяжении всей своей карьеры в НХЛ.
Он провёл за наш клуб долгое время. Да, за лето было кое-что высказано. Лезть в это или беспокоиться об этом — не моё дело. Сейчас он здесь, чтобы играть за нас в хоккей, и моё дело — его тренировать. Только и всего», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.
Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе «Сиэтл Кракен», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.
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