«Монреаль» сможет заполнять трибуны на 100% на матчах нового сезона НХЛ

«Монреаль Канадиенс» получил разрешение властей Квебека полностью заполнять трибуны на матчах нового сезона Национальной хоккейной лиги.



Как сообщает официальный сайт клуба, согласно постановлению, все арены в провинции могут полностью заполняться зрителями с 8 октября.



«Мы очень довольны решением правительства разрешить нам снова впускать всех зрителей на трибуны. Само собой, это отличная новость для всей культуры, индустрии развлечений и спорта, которые сильно пострадали от пандемии. Мы рады видеть фанатов снова на нашей арене, мы постараемся поддерживать стандарты безопасности с точки зрения мер по охране здоровья», — сообщила представитель компании-владельца «Белл-центра» Маргарет Беланже.



На домашних играх «Канадиенс» смогут присутствовать до 21 302 зрителей. Первая игра в новом сезоне дома пройдёт 17 октября с «Рейнджерс».



Напомним, ранее сообщалось, что «Монреаль» и «Ванкувер» будут единственными клубами НХЛ с ограничениями посещаемости в новом сезоне.

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