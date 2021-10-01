Крылов: честно, для меня удивительно, что сейчас Никитин принял предложение «Локомотива»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал работу в клубе Боба Хартли.



«В «Авангарде» работает иностранный тренер, не идёт ли это вразрез с целями развивать российский хоккей? Цели ФХР — это развитие российского тренерского цеха. КХЛ же — это коммерческая лига. Хартли — один из лучших тренеров, с которым я был знаком, и в этом плане мы работаем на интересы КХЛ. Он прокачал тех российских специалистов, которые работают в его штабе. Каждый из них может стать в будущем главным тренером «Авангарда».



Мы с Бобом честно договорились ещё перед прошлым сезоном, что вопрос продления контракта мы решим после окончания действующего. Пока говорить преждевременно. Конечно, на наши переговоры будет влиять много факторов: его желание, результат «Авангарда» в этом сезоне, наличие на рынке альтернативных кандидатов.



Рассматривали ли мы Никитина как преемника Хартли? У нас есть джентльменское соглашение с Хартли, поэтому мы за спиной у Боба с Никитиным не общались. Но если говорить в целом, то такая возможность существует. Если честно, для меня удивительно, что сейчас Никитин принял предложение «Локомотива», — сказал Крылов в эфире клубного ТВ.