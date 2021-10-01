«Металлург» — «Автомобилист»: стали известны составы команд на матч

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Автомобилистом». Встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Металлург» Мг:



Кошечкин (Олкинуора);

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Кошелев;

Маклюков — Хультстрём, Голдобин — Зернов — Карпов;

Пашнин — Минулин, Лайпсик — Майе — Никонцев;

Николаев, Коростелёв — Неколенко — Потехин; Юров.

«Автомобилист»:



Галкин (Шикин);

Трямкин — Блэкер, Принс — Да Коста — Макеев;

Гуркин — Щемеров, Спунер — Жукенов — Мэйсек;

Арзамасцев — Василевский, Бочаров — Кормье — Романцев;

Ситников — Зборовский, Белоусов — Куликов — Мыльников.