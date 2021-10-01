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«Металлург Мг» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Металлург» — «Автомобилист»: стали известны составы команд на матч

«Металлург» — «Автомобилист»: стали известны составы команд на матч
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Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Автомобилистом». Встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Металлург» Мг:

Кошечкин (Олкинуора);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Кошелев;
Маклюков — Хультстрём, Голдобин — Зернов — Карпов;
Пашнин — Минулин, Лайпсик — Майе — Никонцев;
Николаев, Коростелёв — Неколенко — Потехин; Юров.

«Автомобилист»:

Галкин (Шикин);
Трямкин — Блэкер, Принс — Да Коста — Макеев;
Гуркин — Щемеров, Спунер — Жукенов — Мэйсек;
Арзамасцев — Василевский, Бочаров — Кормье — Романцев;
Ситников — Зборовский, Белоусов — Куликов — Мыльников.

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