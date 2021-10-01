«Ак Барс» переиграл ЦСКА, Кагарлицкий оформил дубль

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На 38-й минуте ЦСКА получил командный штраф за нарушение численного состава. Через минуту после этого Дмитрий Кагарлицкий неожиданно бросил низом с острого угла. Адам Рейдеборн пропустил шайбу в «домик». Очки за результативные передачи получили Николай Коваленко и Стивен Кэмпфер. На 57-й минуте Кагарлицкий оформил дубль. На 60-й минуте Антон Слепышев отыграл одну шайбу.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 3 октября в Казани сыграет с «Салаватом Юлаевым». ЦСКА 4 октября примет «Куньлунь Ред Стар».