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«Ак Барс» переиграл ЦСКА, Кагарлицкий оформил дубль

«Ак Барс» переиграл ЦСКА, Кагарлицкий оформил дубль
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2021, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кагарлицкий (Коваленко, Кэмпфер) – 38:36' (5x4)   0:2 Кагарлицкий (Кэмпфер) – 57:44' (5x4)   1:2 Слепышев (Валльмарк) – 59:49' (6x5)

На 38-й минуте ЦСКА получил командный штраф за нарушение численного состава. Через минуту после этого Дмитрий Кагарлицкий неожиданно бросил низом с острого угла. Адам Рейдеборн пропустил шайбу в «домик». Очки за результативные передачи получили Николай Коваленко и Стивен Кэмпфер. На 57-й минуте Кагарлицкий оформил дубль. На 60-й минуте Антон Слепышев отыграл одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 3 октября в Казани сыграет с «Салаватом Юлаевым». ЦСКА 4 октября примет «Куньлунь Ред Стар».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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