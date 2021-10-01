Питерс: легионерскую позицию в «Автомобилисте» займём, но пока точно не знаем, кем именно

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился мыслями после поражения в матче чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:4).

«К сожалению, допускали большое количество ошибок, не смогли подчистить свою игру и поплатились за это.



Планирует ли клуб приобретение ещё одного голкипера? Сейчас такое время года, когда достаточно сложно найти какого-то игрока, потому что все заиграны и имеют контракты. С уходом Коваржа у нас освободилась позиция легионера, но мы не до конца уверены, что используем этот слот именно на вратаря. Это не так просто, как многие думают, — найти сейчас подходящего игрока. Отправляясь в тур, мы как раз хотели посмотреть на нашу команду, будем делать выводы. Легионерскую позицию займём, но пока точно не знаем, кем именно.



Не показалось ли, что команде сегодня не хватило работы на пятачке? Да. Доволен ли прогрессом Владимира Галкина? Я полностью доволен его игрой, он хорошо себя проявляет. „Пять на пять“ — к нему нет вопросов. При игре в неравных составах пропущенные голы — это не вина голкипера. Он всё делает правильно.



Что случилось с командой с середины второго периода? «Металлург» прижал команду к воротам. В принципе, на этом выезде у нас второй период становится проблемным. В каждой встрече. Нам нужно более сконцентрировано делать переход из обороны в атаку, совершать меньше потерь, совершать вовремя смены, чтобы более свежие ребята выходили на более уставшего соперника. Но пока получается наоборот. Это становится нашим камнем преткновения, потому что соперник смотрится свежее, начинает зажимать нас в нашей зоне, совершаем потери, начинаются проблемы с выходом из обороны. Как только заканчивается период — мы говорим об этом, и в третьем уже смотрелись лучше, играли в равный хоккей. Именно второй период у нас на этом выезде складывается по этому проблемному сценарию», — цитирует слова Питерса официальный сайт «Металлурга».