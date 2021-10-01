Реакция вратаря «Спартака» Красикова на грубую ошибку одноклубника, лишившую его шат-аута

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Бориса Миронова.
К 58-й минуте москвичи выигрывали со счётом 5:0. Нападающий красно-белых Максим Цыплаков уехал за свои ворота и оттуда попытался отдать передачу на партнёра. Однако пас получился крайне неудачным, и его перехватил Ансель Галимов, нанёсший бросок со второго касания и «размочивший» счёт.
Голкипер «Спартака» Алексей Красиков ничего не смог поделать с броском в упор. После этого он агрессивно покатился на лишившего его шат-аута партнёра, но быстро вернулся к воротам и нанёс по ним удар клюшкой.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
По итогу Красиков отразил 36 из 37 бросков.
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