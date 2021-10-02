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Журналист The Athletic: защитник «Вегаса» Мироманов – суперзвезда

Журналист The Athletic: защитник «Вегаса» Мироманов – суперзвезда
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Журналист издания The Athletic Джесси Гранье высказался об игре 24-летнего российского экс-защитника «Сочи» Даниила Мироманова за «Вегас Голден Найтс» в выставочных матчах НХЛ.

«Даниил Мироманов — суперзвезда. Или, может быть, нет, но у него потрясающая предсезонка. Он буквально объехал вратаря и забросил шайбу под ближний угол. Он габаритный, с хорошим катанием и фантастической работой рук.

Что ему нужно, чтобы стать седьмым защитником на будущий сезон НХЛ? Сейчас я не думаю, что это возможно. Тренерский штаб доверяет Дилану Коглану. Но, думаю, в случае каких-либо травм или дисквалификаций – именно Мироманов будет первым выбором Дебура из АХЛ», — гласит пост журналиста в «Твиттере».

Напомним, в прошедшей контрольной игре с «Лос-Анджелесом» Мироманов отметился дублем, проведя на площадке 19 минут и 11 секунд, заработав показатель полезности «+2».

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